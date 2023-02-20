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Bakan Soylu Hatay'a gitti

Politika Haberleri

Bakan Soylu Hatay'a gitti

Kahramanmaraş'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay'a geçti.

Kahramanmaraş'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay'a geçti.

Saat 20.04'de Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremler sonrası Bakan Soylu, Kahramanmaraş'tan helikopterle Hatay'a geçti. Bakan Soylu, burada incelemelere katılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Samandağ Hatay Politika Haberler

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