Bakan Soylu Hatay'a gitti
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Kahramanmaraş'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay'a geçti.
Kahramanmaraş'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen iki deprem sonrası helikopterle Hatay'a geçti.
Saat 20.04'de Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremler sonrası Bakan Soylu, Kahramanmaraş'tan helikopterle Hatay'a geçti. Bakan Soylu, burada incelemelere katılıyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika