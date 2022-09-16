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Bakan Soylu: "Güvenlik sadece muhtarın işi değildir ama karşı karşıya kaldığı bir alandır"

Politika Haberleri

Bakan Soylu: "Güvenlik sadece muhtarın işi değildir ama karşı karşıya kaldığı bir alandır" "Şunu söylemem gerek; Türkiye'de uyuşturucu ile bir mücadele ortaya koyuyoruz.

Bakan Soylu: "Güvenlik sadece muhtarın işi değildir ama karşı karşıya kaldığı bir alandır"

"Şunu söylemem gerek; Türkiye'de uyuşturucu ile bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bazen bana söylediğim sözler nedeniyle kızıyorlar. Varsın kızsınlar. Türkiye'de 118 bin metruk bina tespit ettik ve bunun 15 bini hariç bunun 90 bine yakınını yıktık, geri kalanını restore ettik, 15 bini de şuan yıkılmayı bekliyor"

KIRKLARELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'de muhtarlarla buluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kırklareli Türkiye Politika Haberler

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