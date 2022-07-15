Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programlarına katıldı. Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programlarına katıldı. İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Politika Haberler

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