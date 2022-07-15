Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programlarına katıldı.
Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programlarına katıldı.
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