Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen videokonferans toplantısında 81 ilin valisiyle görüştü. Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuları değerlendirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title