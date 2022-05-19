Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü - Haberler

Bakan Soylu, göç ve uyuşturucu konularıyla ilgili 81 ilin valisiyle görüştü
İhlas Haber Ajansı - Politika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen videokonferans toplantısında 81 ilin valisiyle görüştü. Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuları değerlendirildi. - ANKARA
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