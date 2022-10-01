Bakan Soylu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı Politika Haberleri Bakan Soylu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Giresun Politika Haberler

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