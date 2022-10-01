Bakan Soylu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
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Bakan Soylu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Bakan Soylu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika