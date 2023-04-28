Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi.