Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi
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Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile bir araya geldi
İSTANBUL - İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika