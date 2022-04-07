Bakan Soylu, Gambiyalı mevkidaşı Sonko'yla bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Sonko ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gambiya İçişleri Bakanı Yankuba Sonko'yu Bakanlık girişinde karşıladı. Şeref defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından Soylu'nun makama geçildi. İki Bakan, burada açıklamalarda bulundu.

Heyetler, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçti. Burada basına kapalı şekilde heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.