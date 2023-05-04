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Bakan Soylu: "Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de, Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu"

Politika Haberleri

Bakan Soylu: "Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de, Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu" "Pazar günleri berberlerde tatil başlıyor"

Bakan Soylu: "Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de, Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu"

"Pazar günleri berberlerde tatil başlıyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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