Bakan Soylu: "Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de, Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu"
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Bakan Soylu: "Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de, Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu" "Pazar günleri berberlerde tatil başlıyor"
Bakan Soylu: "Erdoğan 3 ay önümüzü 2000'li yılların başında göremediğimiz Türkiye'de, Allah'ın izniyle 100 yıllık bir hedef koydu"
"Pazar günleri berberlerde tatil başlıyor"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika