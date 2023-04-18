Bakan Soylu: "Dünyada ilk kez izin almadan Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta operasyon yapan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız"
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Bakan Soylu: "Dünyada ilk kez izin almadan Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta operasyon yapan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız" "Biz gelecek nesillerimize bir şeyler bırakmak istiyoruz"
Bakan Soylu: "Dünyada ilk kez izin almadan Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta operasyon yapan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız"
"Biz gelecek nesillerimize bir şeyler bırakmak istiyoruz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika