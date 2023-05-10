Bakan Soylu: "Diyarbakır Lice'de çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi" "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'nde 42 bin 593 faaliyette 1 milyon 693 anneye ulaştık" "2017'den beri bin 107 uyuşturucu organizasyonunu çökerttik" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Lice'de...

Bakan Soylu: "Diyarbakır Lice'de çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi"

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'nde 42 bin 593 faaliyette 1 milyon 693 anneye ulaştık"

"2017'den beri bin 107 uyuşturucu organizasyonunu çökerttik"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Lice'de çatışma var, 1 terörist etkisiz hale getirildi evlatlarımız tarafından. Arkadaşlarımız inşallah orda gerekli sonucu alacaklardır" dedi. En İyi Narkotik Polisi Anne Programı'nda konuşan Bakan Soylu ayrıca, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bugüne kadar 42 bin 593 faaliyette 1 milyon 693 anneye ulaştık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Fatih'te düzenlenen En İyi Narkotik Polisi Anne Programı'nda annelerle bir araya geldi. Programa ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ve anneler de katıldı.

"Ülke içine dağılmadan sınırda yakalıyoruz"

Uyuşturucunun sınır kapılarında yakalandığını söyleyen Bakan Soylu, "81 ilde narkotimlerimizin kurulumunu tamamladık. 20 ilimizde alan denetimi projesi başlatarak sokak satıcılarıyla madde bağımlıları arasındaki bağı kesmeyi hedefledik. 62 ilde atık su analizi yapıyoruz ve o ilde kullanılan maddeleri, bu maddelerdeki değişimi izliyoruz. İnsanlı ve insansız hava araçlarını bu mücadelede kullanıyoruz ve özellikle 'uzaktan algılama sistemleri' ile uyuşturucu ekim alanlarını uzaktan tespit etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sınır duvarlarımızdan bu anlamda önemli bir verim elde ettik. 2016'da toplam eroin yakalamalarının yüzde 24'ü Ağrı-Van-Hakkari illerinde yakalanıyordu, şimdi bu oran yüzde 76'ya çıktı. Yani, ülke içine dağılmadan sınırda yakalıyoruz" dedi.

"Metruk binalarla ilgili ciddi bir mücadelemiz var"

Uyuşturucu ile mücadele ederken kullanım alanı olan metruk binaların sayısına dikkat çeken Bakan Soylu, "İhbarlara çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın kimliği gizli şekilde uyuşturucu ihbarı yapabilmesi için 'uyuma' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirdik. Şu ana kadar 591 bin kişi indirmiş, 53 bin 765 ihbar gelmiş. ALO 191 uyuşturucu ile mücadele, danışma ve destek hattı var, oraya da 2018'den bugüne kadar 308 bin çağrı ve destek talebi gelmiş. Metruk binalarla ilgili ciddi bir mücadelemiz var. 126 bin 38 metruk bina tespit ettik. Sadece bu yıl tespit ettiğimiz metruk bina sayısı bin 664'tür. Bugüne kadar 91 bin 796 metruk binayı yıktık, 14 bin 641 tanesinin metrukluğunu giderdik, 19 bin 601 metruk binanın da işlemi devam ediyor. Bir tanesi 2021 Ocak ayında diğeri de 2023 Şubat ayında olmak üzere, tüm Türkiye'de eş zamanlı 2 tane huzurlu sokaklar ve narkotik uygulaması yaptık. Bir de geçen yıl başlattığımız Kökünü Kurutma operasyon serimiz var; takip etmişsinizdir, dün İzmir'de 54.'sünü gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"2017'den beri bin 107 uyuşturucu organizasyonunu çökerttik"

Uyuşturucu çetelerinin çökertildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bu operasyon serisinde de hem madde yakalaması, hem de tedarik zincirini kırmayı hedefliyoruz. Bunun haricinde bir de uyuşturucu suç gelirlerini takip ettiğimiz bataklık operasyonumuz var ki cumhuriyet tarihinde bu türdeki ilk operasyondur. Keza, 2017'den beri bin 107 uyuşturucu organizasyonunu çökerttik. Öte yandan eğitimlerimiz devam ediyor. En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında bugüne kadar 42 bin 593 faaliyette 1 milyon 693 anneye ulaştık. Önemli bir diğer eğitim projemiz olan narko nokta projesinde özellikle geçen yıl, ciddi bir atak yaptık. Katılımcı sayımız genellikle 400 bin - 600 bin bandındaydı, geçen yıl 2 milyon 376 bin katılımcı sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucudan göçmen kaçakçılığına kadar her türlü melanet, bu örgütün içindedir"

Uyuşturucudan göçmen kaçakçılığına kadar her türlü pislikte terör örgütünün olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Şu anda 14 Mayıs seçimleri için görüş bildiren, kampanya yürüten Cemil Bayık ve Duran Kalkan'da 2009 yılında ABD tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ilan edilmiş kişilerdir. Bu öyle bir ticari ağki, Belçika'da, Hollanda'da üretilen hapları, variller içinde sevke hazır halde, Kato'da bastığımız mağaralarda buluyoruz. Bizim bugün teyakkuzda olduğumuz, seçimlerde yan yana durmayın diye uyardığımız PKK'nın tehdidi sadece silahlı terör eylemleri değildir. Şuan Diyarbakır Lice'de bir çatışma var 1 terörist etkisiz hale getirildi evlatlarımız tarafından. Arkadaşlarımız inşallah orda gerekli sonucu alacaklardır.Bu örgütün bir değil bin tane karanlık yüzü var. Uyuşturucudan göçmen kaçakçılığına kadar her türlü melanet, bu örgütün içindedir" diye konuştu.

"Avrupa uyuşturucuya Türkiye'ye göre 10 kat daha fazla bağımlıdır"

Avrupa'daki uyuşturucu kullanım oranının daha fazla olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "2022 Avrupa uyuşturucu raporuna göre Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaygınlığı, yani 15-64 yaş aralığındaki nüfusta yaşamı boyunca en az bir defa uyuşturucu kullanma oranı, 27 Avrupa ülkesinin tamamının gerisindedir. Avrupa Birliği ülkelerinde 15-64 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 27'si hayatında en az bir defa uyuşturucu kullanmışken Türkiye'de bu oran sadece 2,7'dir. Başka bir deyimle, Avrupa uyuşturucuya Türkiye'ye göre on kat daha fazla bağımlıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı tarafından 5 Nisan'da imzalanarak Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yasal düzenlemeyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "5 Nisan'da Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yasal düzenlemeyle, sentetik uyuşturucu veya uyarıcıların imal ve ticareti suçunda, ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı. Yine aynı düzenlemeyle, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak suçundan, haklarında kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik kararı verilenlere, ilave yükümlülükler tanımlanabilecek. Erteleme süresi içinde, uyuşturucu kullanıp kullanmadığına ilişkin, önceden haber vermeden, sürpriz testler uygulanabilecek; bu suçtan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere zorunlu tedavi ve iyileştirme uygulanacak, bu amaca uygun cezaevleri inşa edilebilecek. Türk Medeni Kanununa göre verilen zorunlu tedavi kararlarına ilişkin başvurular en geç iki gün içinde sonuçlandırılacak. Yakalanan uyuşturucu maddelerin, soruşturma aşamasında imhası mümkün olacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini veya bu suçtan sağlanan malvarlığı değerlerini ihbar edenlerin kimlikleri gizli tutulacak" şeklinde konuştu. Bakan Soylu, daha sonra anneler ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.