İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Basına kapalı olan iftar programı ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır'da bir otelde yaptığı iftarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır"

Soylu, iftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır anneleri ve aileleriyle paylaştıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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