Bakan Soylu: Devlet, teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir - Haberler

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Bakan Soylu: Devlet, teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu: Devlet, teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet de millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir.

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet de millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz. Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın? İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı. Devlet de millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, İstanbul, Twitter, Politika, Haberler

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