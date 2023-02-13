Bakan Soylu: 'Depremden bu yana suçta toplam sayı bir hafta öncesine göre yüzde 35 azaldı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar Türkiye'de mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçta toplam sayı 744. Depremden bugüne kadar aynı gün periyodunda 6 Şubat ile 12 Şubat arasında meydana gelen olay sayısı 511. Yüzde 35'lik bir azalma var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar Türkiye'de mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçta toplam sayı 744. Depremden bugüne kadar aynı gün periyodunda 6 Şubat ile 12 Şubat arasında meydana gelen olay sayısı 511. Yüzde 35'lik bir azalma var. Biz Kahramanmaraş'tayız bir yağma görmedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

"Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin"

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "Depremin ilk günü yollar kapalı olduğu için, havalimanı kapalı olduğu için doğal gaz olmadığı için vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak zorundaydık. Buradaki tüm marketleri polis marifeti ile açtık. Vatandaşlarımıza iki üç polis orada görevlendirerek, marketlerin içindeki malzemelerin hepsini verdik. Olağanüstü durum olduğu için bu durumun ihtiyacını karşıladık. Şu deniyor, 'Artık malzeme göndermeyin'. Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Milyonlarca insanın aşa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır"

Soylu, "Kahramanmaraş merkezli deprem afetini yönettiğimiz şu süreçte yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin" dedi.

"Depremden bu yana suçta toplam sayı bir hafta öncesine göre yüzde 35 azaldı"

Dünyanın en büyük depremlerinden biri ile karşı karşıya olduklarını hatırlatan Soylu, "Güvenlik meselesinde şu anda bu bölgede takviye 80 binle birlikte bütün bölgeye 5 bin bekçi daha çektik. Bu 5 bin bekçi bütün gece dolanarak güvenliği sağlayacak. 31 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar Türkiye'de mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçta toplam sayı 744. Depremden bugüne kadar aynı gün periyodunda 6 Şubat ile 12 Şubat arasında meydana gelen olay sayısı 511. Yüzde 35'lik bir azalma var. Biz Kahramanmaraş'tayız bir yağma görmedik. İnsanlar dükkanların depremden dolayı açık, kimse kimsenin yerine girmiyor. Ama Türkiye'de zihni yağmalanmış, zihni birileri tarafından sürekli yağmalanmış insanlar afetle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı istismar etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ