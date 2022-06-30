Bakan Soylu: "Demir Yumruk operasyonu devam edecek. Güvenlik güçlerimizin sonuçlarıyla, burada yürüyeceğimiz nokta var. Biz bu operasyonda çok sabrettik. Bir buçuk yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu"

-" Türkiye'de uyuşturucu, kara aklama gelirleriyle ilgili kimsenin cesaret etmesine vesile olacak sonuçları oluşturacağımızı düşünüyorum"

-"Özellikle eğlence mekanlarına yönelik çökme operasyonları gerçekleştiriyorlardı. Bununla ilgili 17 suç grubuna Operasyon gerçekleştirdik, 315 gözaltı yapıldı. 2022'nin ilk 6 ayında 1527 organize suç örgütü mensubuna işlem, 469 kişi de tutuklandı"

-"2022 yılının başından itibaren FETÖ'nün KCK'nın yeni yapılanmasını aynı zamanda Tekirdağ'da yaptığımız HDK'nın yeni yapılanmasını çökerten çok başarılı operasyonlar gerçekleşti. DEAŞ operasyonları da öyle, çok başarılı operasyonlar gerçekleşti. Aynı şekilde devam ediyor"

-"Ortaya konulan süreçlerin sadece kağıt üzerinden gitmediği bir vesileyle önümüzdeki günlerde hikayeleştirerek milletimize anlayacağız"

-"Geçen günlerde Diyarbakır'da yaptığımız 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun da bu meselenin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz"

-"Güçlü bir dosya oluşturup adaletin pençesine teslim etmek istiyoruz, bunu devam ettireceğiz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İhlas Haber Ajansı / Politika