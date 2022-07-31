Bakan Soylu: "DEAŞ da, FETÖ de PKK da aynıdır"

-"ABD pişirmektedir, Avrupa üzerinden Türkiye'ye göndermektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu Dernek Başkanları ile bir araya geldi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ, FETÖ ve PKK'nın kaynağı da mahreci de bu topraklar değildir. ABD pişirmektedir. Avrupa üzerinden Türkiye'ye göndermektedir. DEAŞ da, FETÖ de PKK da aynıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu Dernek Başkanları ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Yaklaşık 3 yıl önce Orman Bakanlığı'mızın orman fidan töreni vardı. Bana da Şırnak'ta ağaç dikmek nasip oldu. Oradaki arkadaşlarla hasbihal ederken Allah nasip ederse Cudi dağında bir etkinlik yapalım dedik. Tüm medeniyetler, 5 bin yıllık tarih orada. Tüm Medeniyetlerin ortaya koyduğu zenginlik orada. Cudi Dağı'nın her noktasını güvenlik yollarıyla, kulelerle, gidilmeyecek ve girilmeyecek tek bir yeri kalmayacak şekle getirmek nasip oldu. Bir taraftan dağın en tepesine beton yolu ulaştırdık. Şimdi diğer yolu bu yılın sonu itibariyle gerçekleştirmiş olacağız. Cudi dağına önümüzdeki yıl Allah nasip ederse 2 taraftan gelinmiş olacak" dedi.

Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında sanayisi, turizmi, ticaretine kadar büyük bir canlılık olduğunu ve bu noktada terör örgütleri tarafından engellenmeye çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Soylu; "Bir tanesi, FETÖ'dür. Müslümanlığı istismar etmek ve başkalaştırmak için hedef koymuştur. 2'incis PKK'dır. PKK, sadece terör değildir. Aynı zamanda inancımıza ve kültürümüze yönelik işlenmiş bir terördür. Bizi kendi değerlerimizden, inancımızdan, birikimimizden ayırmak için ortaya konulmuştur. 3'üncüsü de DEAŞ'tır. 3'ünün de kaynağı mahreci de bu topraklar değildir. ABD pişirmektedir Avrupa üzerinden Türkiye'ye göndermektedir. DEAŞ da, FETÖ de PKK da aynıdır. Tüm medeniyet birikimimize saldırıyı gerçekleştirmek için 3'ünü de aynı şekilde birliğimizin üzerine salmaya çalıştılar. Altımızda Suriye ve Irak var. Irak parlamentosunda yaşananları görüyoruz. Nasıl ABD parlamentosu işgal edilmişse aynı şekilde Irak'ta da iç istikrarın olmaması için batı tarafından ciddi bir uğraş var. Oysa Bağdat biziz, biz Bağdat'ız. Şam biziz, biz Şam'ız. Biz sadece 780 bin metrekare içerisindeki bir ülke olarak tarif edilemeyiz. Büyük bir coğrafya olarak tarif ediliriz" diye konuştu.