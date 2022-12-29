Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt: 'Gelir, ifadesini verir. Tespit edilirse de, edilmezse de gereği yapılır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ mensubu olduğu iddialarıyla ilgili, "Bunun tespit mercii mahkemedir. Bir ihbar suçun sabitliği anlamına gelmez, bu bir arama kaydı. Gelir, ifadesini verir. Tespit edilirse de, edilmezse de gereği yapılır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen terör soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın kardeşinin FETÖ mensubu olduğu iddialarıyla soruya şu cevabı verdi:

"Bir ihbar yapılmış. Biz son 6 yılda bu konuda birçok ihbarla karşılaşıyoruz. Bunun tespit mercii mahkemedir. Bir ihbar, suçun sabitliği anlamına gelmez. Bu bir arama kaydı. Gelir, ifadesini verir. Tespit edilirse de, edilmezse de gereği yapılır. Terör örgütü olması çok başka bir şey. Ben bilgilere haizim. Bu da bir yalan, CHP'liler yalanı peynir ekmek gibi söylüyor. On yıllardır bu devletin çalışanı. Soruşturma 2019'da. Bir insan kendisiyle ilgili bir mahkeme kararını bilmiyor. Onun birinci dereceden yakını olsa dahi bilemez. Mahkeme gel ifade ver demiş. İfade vermediği zaman da arama kaydı çıkmış. Verirse de vermezse de gereği yapılır. Orada ailevi bir durum var. İsmail Bey 8 yıldır kardeşiyle konuşmuyor. Ailevi bir durum var; gelir, gelmez. 6 kardeşi de Fransa'da yaşamış. Ne yapacağız, Fransa'da yaşayan kardeşleri için İsmail Bey'i yargılayalım mı? Suçu varsa bedel ödemesi gerekenler öder." - ANKARA