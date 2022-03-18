Bakan Soylu'dan 'Emniyet Yönetmeliği' ile ilgili açıklama

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik" dedi.

Bakan Soylu, emniyet hizmetleri sınıfında görevli personellerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Politika