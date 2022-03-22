Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nu ziyaret - Haberler

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Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nu ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nu ziyaret

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki bakanlık heyeti, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nu ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki bakanlık heyeti, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'tan bazı mesai arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'na çalışma ziyaretinde bulundu. Bakanlık ve Kurul arasında hukuk gündemine ilişkin ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, Hukuk, Politika, Haberler

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