Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a: 'Ben teröristlere hakaret ettim, kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kimseye hakaret etmediğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'ın bu sözlerine itirazı üzerine Soylu, "Ben sunumumda CHP'li Engin Özkoç'un konuşmasında yaptığı gibi kimseye hakaret etmedim. Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem" cevabını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi esnasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir uyuşturucu baronu ile fotoğrafını göstererek, "Sınır namustur, siz sınırımızı kevgire çevirdiniz" ifadeleri tartışmalara neden oldu. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bakan Soylu'ya söz verdi.

"Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem"

Soylu, konuşmasında şunları söyledi:

"Ben sunumumda CHP'li Engin Özkoç'un konuşmasında yaptığı gibi kimseye hakaret etmedim. (Özkoç'un itiraz etmesi üzerine) Ben teröriste hakaret ettim. Kendinizi terörist olarak görüyorsanız ben bilmem. Şahsımızı ve kimliğimizi hedef alıyor gibi gözükse de hedef alınan şahsımız ve kimliğimiz değil. Çok hakaretlerde bulunuldu. Tamamen ağır hakaretler olarak seçilmiş bir bütçe konuşması olarak değerlendirildi. Kötü söz sahibinindir. Bu sözlerin her birini kendisine iade ediyoruz. Ancak fotoğraflarla konuşmak gerekirse kendi genel başkanının uyuşturucu, taciz ve teröristlerle beraber çekilmiş, arkadaşlarının çekilmiş onlarca fotoğrafı burada (hazırladıkları Kılıçdaroğlu hatırası kitabı) var. Kendisine verebilirim. Eğer fotoğraflarla konuşulması gerekirse hala sitemizde duran tutuklu gazetecilerde terörist olarak değerlendirilen fotoğrafları var. Türkiye'nin en büyük terör örgütlerinden biri olan FETÖ'cülerle nasıl bir 'fetöroman' içinde olduğunun yüzlerce fotoğrafları var. Bu ucuz siyaset ve ucuz anlayış elbette ne TBMM çatısında ne bizim nezdimizde bir karşılık bulamamıştır." - ANKARA