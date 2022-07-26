Bakan Soylu'dan başarılı Suriyeli öğrencilere: Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerdeki bölümlerini birincilikle bitiren Suriyeli öğrencilere hitaben, "Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var. Dünya, birlikteliğimizin oluşturduğu başarının peşinden koşacak. Allah bize insanlığa sahip çıkmamızın mükafatını gösterecek. Biz Müslüman'ız ve inanıyoruz. Bunun için çok çalışmamız ve birlikte olmamız lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde, bölümlerini dereceyle tamamlayan 21 Suriyeli öğrenciyi kabul etti. Soylu, sohbet ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrenciler de eğitimleri ve aileleriyle ilgili bilgi verdi. Suriye'de 2011'de başlayan olaylardan sonra insanların Türkiye'ye sığındığını belirten Bakan Soylu, "O dönemde savaşın ne noktaya gideceği konusunda kimsenin bir bilgisi yoktu. Biz aynı coğrafyada birlikte yaşadık. Komşuluk, din kardeşliği, bundan 100 yıl önce de aynı milletin insanları. Yani biz birbirimize hiç uzak olmadık. Arap olur, Kürt olur, Türkmen olur, aynı sokağın insanları olarak yaşadık. O aynı sokağın insanlarının birbirlerine her memlekette ihtiyaçları olur. Bizim dinimiz, bize bir şeyi sürekli söylüyor. Dinimiz her insanı bir alem olarak nitelendiriyor. Bir alemiz, yani bir dünya. Çünkü insan çok mükemmel bir varlık. Hz. Adem'den bugüne kadar bu mükemmelliği devam ediyor. İnsan o gün de aynı varlık, bugün de aynı varlık. Biz hem komşuluğumuza sahip çıkmak istiyoruz, hem de bize bırakılan değerleri kucaklamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.