Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım: "Geçti o günler, geçti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında "Geçti o günler, geçti" notuyla yaptığı paylaşımda yurdun terörle anılan bölgelerinde artık ağıt sesleri yerine çocukların mutluluk çığlıklarının yükseldiğini belirtti.