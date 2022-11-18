Bakan Soylu'dan 'Algı yapıyorsunuz' diyen CHP'li Başarır'a tepki: 'Mahkeme basan eşkıyalarsınız siz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın terörist Albashır ile telefonla konuştuğu öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'a ilişkin, "Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz siz" sözlerine, "Sen TSK'ya satılmış diyen adamsın. Siz mahkeme basan eşkıyalarsınız" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda milletvekilleri bütçeye ilişkin görüşlerini bildirdiği esnada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır söz aldı. Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinden bahsediyoruz. Sınırımız ne hale geldi. Kim bu kadın (İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı yapan Ahlam Albashır), bu ülkeye geliyor? Tekstil fabrikasında iş buluyor. Yazışmaları, sosyal medyaları. Suçsuz yere insanlara algı yapılıyor. Ben Şırnak ilçe başkanınız (Albashır ile telefonla konuştuğu öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan) suçlu demiyorum. Lütfen, şu muhalefetteki partilerin birinin ilçe başkanı telefon kaydı ve görüşmesi olsa panzerlerle, tanklarla o evi kırıp almıştınız. E-Devlet'teki mobil hat sorgulamayı herkes tek tuşla kullanabiliyor. Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz siz" dedi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başarır'ın sözünü keserek, "Sen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) satılık dedin. Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Ne konuşuyorsun? Sen mahkeme basan eşkıyasın. Eşkıyasınız. Mahkeme basan eşkıyalarsınız. Senin ne mahkemeye ne de TSK'ya saygın var. Senin nasıl bir TSK düşmanı olduğun apaçık ortada" diyerek tepki gösterdi. - ANKARA