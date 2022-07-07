Bakan Soylu:  Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa, onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapanış Programı'nda konuştu. Programa Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutan Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda muhtar katıldı. Bakan Soylu, ellerinden geldiğince muhtarlarla bir araya gelmeye çalıştığını aktararak, "Kimi zaman, işimizle ilgili, sahadaki problemlerimizi konuşuyoruz; kimi zaman, dünyadaki meselelerden, yüzyılımızın sorunlarından ve Türkiye'nin burada aldığı pozisyondan bahsediyoruz. Zaman zaman birlikte atabileceğimiz adımlardan söz ediyoruz, tecrübelerimizi paylaşıyoruz, muhtarlarımızın taleplerini doğrudan almaya ve çözmeye çalışıyoruz, en nihayetinde 'daha iyisini nasıl yaparız?' sorusuna yanıt arıyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyetin birinci asrının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Soylu, "Biz Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa, onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz, kendi aklımızı ve izanımızı, kendi özümüzü rehber edinmeye devam edeceğiz" dedi.