Bakan Soylu: " Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar"

"Tayyip Erdoğan terör devletinin kurulmasına izin vermedi, Bay Bay Kemal Mehmetçiği oradan çekeceğini söylüyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şişli'de vatandaşlara seslendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Tayyip Erdoğan terör devletinin kurulmasına izin vermedi, Bay Bay Kemal Mehmetçiği oradan çekeceğini söylüyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı mitinginde atılan sloganları da hatırlatan Soylu, "Kana kan, dişe diş, Öcalan'a özgürlük' diye bağırdılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki ziyaretlerini ve vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Şişli Kurtuluş'ta vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, seçime 11 gün gibi kısa bir süre kala önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye üzerinde yapılan tüm operasyonlara rağmen mücadeleden vazgeçmediğini söyleyen Soylu, Erdoğan'ın tüm ülkeyi birleştirdiğini belirtti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi halinde sınır ötesi operasyonlara son vereceğini hatırlatan Soylu, Mehmetçiğin oradan çekilmesi durumunda terör devletinin kurulmasına uygun ortam oluşacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı mitinginde atılan 'Kana kan, dişe diş, Öcalan'a özgürlük' sloganları hakkında da konuşan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'nın enkazının taşıtılmaya çalışıldığını kaydetti.

"Tayyip Erdoğan büyük sıkıntıların içerisinde gemisini dalgalara kaptırmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye üzerinde yapılan tüm operasyonlara rağmen mücadeleden vazgeçmediğini söyleyen Bakan Soylu, "Son 12 yılda birçok olay yaşadık. Gezi olaylarını bu ülke yaşadı. 17-25 Aralık darbesini bu ülke yaşadı. İkisinin de bu ülkeye maliyeti oldu. Doğu ve Güneydoğu'da 6-8 Ekim olaylarını bu ülke yaşadı. Ardından hep birlikte 15 Temmuz'u yaşadık. Bu olayların yanı sıra terör operasyonları, döviz operasyonları bu ülkeye karşı yapıldı. Yetmedi, hemen altımızda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir terör devleti kurmak istediler. Tayyip Erdoğan bu kadar büyük sıkıntıların içerisinde, sellerin, yangınların, afetlerin, salgınların, döviz operasyonlarının, terör operasyonlarının, 15 Temmuz'un, 17-25'in, Gezi olaylarının her birinin içerisinde gemisini dalgalara kaptırmadı. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını yaptı, Türkiye'yi değerlerle buluşturdu. Türkiye'de kim öteki var ise hepsine, 'Siz öteki değilsiniz. Bu milletin asli evlatlarısınız' diye kucaklamayı, doğu ile batıyı, Karadeniz ile Akdeniz'i, her tarafı birbiriyle bütünleştirdi" dedi.

"Tayyip Erdoğan terör devletinin kurulmasına izin vermedi, Bay Bay Kemal Mehmetçiği oradan çekeceğini söylüyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi halinde terörist başı Abdullah Öcalan ve HDP'nin cezaevindeki eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalacağını vurgulayarak, "Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Irak'ın kuzeyinde Hakkari'nin biraz ötesinde Hakurk, Hatay'ın da hemen ötesinde Afrin var. Orada bin 200 kilometreyi aşan bir bölge var. Orada terör devleti kurdurmak istediler. Tayyip Erdoğan buna izin vermedi. Pençe Kilit, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı operasyonlarını yaptık. Terör örgütlerini İdlib'ten de, Cerablus'tan da sürdürdük. Bay Bay Kemal Mehmetçiği oradan çekeceğini söylüyor. Mehmetçiği oradan çekerseniz orada bir terör devleti kurulur. Bu terör devletinin patronu Amerika olur. Tutsakları serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Tutsak kim? Apo ile Selo. Kim bırakacak? Bay Bay Kemal bırakacak. Bu milletin kanına girenler, çocuklarını öldürenler, Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar, bu ülkeye füze atanlar. Şu anda 85 terörist kaldı. Bu 85 teröristi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 29 Ekim'de dağlarda bir tane bırakmayıp Allah'ın izniyle temizleyeceğiz. Bu millet bize yetki verirse ne Suriye'de ne Irak'ta hem Amerika'yı yeneceğiz, hem terör örgütlerini yeneceğiz" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar"

Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu CHP'nin Van'daki mitinginde atılan sloganları ve açılan pankartları hatırlatan Bakan Soylu, "15 Temmuz'da FETÖ'cüler başaramadı ama ben onları devlete yeniden getireceğim, yeniden hepsini devlete atayacağım diyor. Yani FETÖ'cüler iş başına gelecek. O zaman 15 Temmuz'daki şehitlerimiz, gazilerimiz, onlar ne olacak? Dün Van'da Kılıçdaroğlu miting yaptı. 11 bin kişi katıldı. 10 bin kişi 'Selo'ya özgürlük', diye HDP bayraklarıyla bağırdı. Yetmedi, 'Kana kan, dişe diş, Öcalan'a özgürlük' diye bağırdılar. Kimin altında? CHP'nin güya mitinginde. Bu HDP'nin resmi bir adayı var mı? Kimi destekliyorlar? Kılıçdaroğlu'nu, değil mi? Türkiye ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya. Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar. PKK'nın enkazını taşımayın, altında kalırsınız. Bu ülkede PKK'yı enkaz haline getirdik. Bu ülkenin başından bu felaketi söküp atmak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.