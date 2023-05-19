Bakan Soylu: "CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü"

"Her sandık yeni bir seçimdir"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, canlı yayında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlere de değindi.

"Türkiye katılımıyla beraber dünyanın seçime en çok katılım sağlayan ülkesi oldu"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her sandık yeni bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'ye ne dedi, dünyaya ne dedi? Bu seçimin iki sonucu var; biri cumhurbaşkanlığı, diğeri parlamento. Parlamentoya ait seçimde Cumhur İttifakı 323 sandalye aldı ve özellikle seçimden önce Millet İttifakı'nın bir araya gelme sebebi olan parlamenter sisteme dönme arzusunu millet reddetti. Ortaya konulan yönetim tarzını benimsiyorum dedi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam etmesine karar verdi millet. En önemli dayanaklarından bir tanesinde Millet İttifakı yoksun kaldı. Yüzde 49,52 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve ondan 2 milyon 500 bin oyla Kılıçdaroğlu. Orada da millet netice ortaya koydu. 275 bin daha oy verselerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecekti ama ikinci tura götürdü millet. Türkiye yüzde 88 katılımıyla beraber dünyanın seçime en çok katılım sağlayan ülkesi oldu. Demek ki Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil. Kendi iradesini ortaya koyabildi. Dünyadaki demokrasiyi kendisine rehber edinen ülkelerden çok daha büyük olgunlukla süreci yönetti Türkiye. Millet 'Ben parlamenter sistemi kabul etmiyorum' demişse cumhurbaşkanlığı seçiminde de dedi ki; 'Kuzey Irak'ta Mehmetçiği çekmek istiyorsunuz, LGBT'yi öneriyorsunuz. 15 Temmuz'un faillerini Türkiye'nin başına getirmek istiyorsunuz. Koruculuğu kaldıracaksınız. Bunu doğru bulmuyorum' dedi millet " dedi.

"CHP, PKK ile yakınlaşmanın faturasını gördü"

Bakan Soylu, "HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaydı bu seçimde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da bu oyu alabiliyor muydu? Hayır. Ben bunu tehlikeli bir iş birliği olarak görüyorum. HDP-PKK bandında, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiğimizi geri çekmek ve orayı terör devleti haline getirmeye çalışanları milletimiz reddetti. Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler. Seçimin ortasına doğru geldik. Türkiye'de CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde türbe ziyaretlerinden vazgeçti, daha ziyade Kandil siyasetinin önemli argümanını ortaya koydu ve bundan da çekinmediler. Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi. Bakanlık olarak seçimden öncesi, seçim sırası, seçim sonunda güvenlik önlemlerimiz var. Bir siyasi parti yöneticisi, belediye başkanları çıkıp seçim gecesi 'Biz kazandık' diyerek milleti yanılttılar. Türkiye'de belki de başka olayların yaşanması için tetik mekanizması ortaya koydular. Sandıklar sayılıyor, her sandıkta CHP'li ve diğer bileşenlerinin görevlileri var. Ortada ıslak imzalı tutanaklar var" diye konuştu.

Soylu'dan Sinan Oğan yorumu

BAkan Soylu Sinan Oğan ile ilgili, "Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Kılıçdaroğlu milliyetçi söyleme yönelmesinin sebebi şu. Kılıçdaroğlu çok girdiği ve yıkandığı PKK havuzundan bir fayda görmedi. PKK havuzunda çok yüzdü ama fayda görmedi. Şimdi nasıl kurtulacağının telaşı içinde ama bundan kurtulamaz çünkü iç içeler. Seçimin en önemli sonuçlarından biri şu; HDP'nin yöneticileri PKK'nın tekelinde. Kandil tavır ortaya koymadan HDP adım atamaz. PKK'nın siyasi kanadıdır. Siz bunlarla ilişki içine girmişsiniz ve sonuç ne? HDP ne almış? Yüzde 13,5'la zirve yaptığı oyun hep altına düştü sonraki seçimlerde. 8,5 oya kadar gelmiş" ifadelerini kullandı.

"Gönüllü olarak 553 bin göçmen gitti"

Suriyeli sığınmacılara da değinen Bakan Soylu, "Gönüllü olarak 553 bin göçmen gitti güvenli bölgelere. 2018'den itibaren Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı artmıyor azalıyor. İçeride doğan çocuklara rağmen bu sayı artmıyor" dedi.

"10 gün sonra bakanlığım sona eriyor"

Bakanlığa devam edecek misiniz? sorusuna Bakan Soylu, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden gerekeni yaptı. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim. Ben cari duruma bakarım. Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda" dedi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023