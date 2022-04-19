Bakan Soylu: Bu insanlar elbette memleketlerine geri dönecekler (2)

'192 BİN SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç konusunun dönem dönem istismar edildiğini belirterek, "'Sınır namustur' diyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bühtanda bulunanlar, sınır koruma sistemimize bilgisi olmadan hakaret edenler, aynı zamanda iftira edenler bütün bunlar söyleyecekler. Bunların izini takip ederseniz yanlış istikamete gidersiniz. Onların izi büyükelçiliklerden kendilerine ne üfleniyorsa onu söylüyorlar" diye konuştu.

Bakan Soylu ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalıştığını söyleyerek, "1 saat sonra onun nasıl FETÖ'yü aklamaya çalıştığını mahkeme kararlarıyla ortaya koyan bir süreci değerlendirmiş olacağız. Kılıçdaroğlu bizim aklımızla alay etmesin. Bu konuda milletimizi tahrik etmesin" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Politika