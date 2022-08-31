Bakan Soylu: Belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını paylaşacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, nüfusu 100 binin üstündeki belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talepleri olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, nüfusu 100 binin üstündeki belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talepleri olduğunu ifade ederek, "1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil, dünyada da mücadele edilen bir sorun olduğunu aktardı. Kadın konukevlerinin sayısının artırılması için belediyelere görev düştüğünü belirten Soylu, "Nüfusu 100 binden fazla olan belediyelerden kadın konukevi yapılması konusunda talebimiz oldu. 1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetlerinin geçen yıla göre azaldığını aktararak, "Geçen yıl 30 Ağustos itibarıyla işlenen kadın cinayeti 194'tü, bu yıl ise 181. Yani geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir azalış var" dedi.