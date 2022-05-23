Bakan Soylu: &quot;Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu: "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek"

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Musab Gümüşer - Politika
 - Güncelleme:

- Bakan Soylu: "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz.

- Bakan Soylu: "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Diyarbakır Anneleri'nin görüntülerini paylaşan Bakan Soylu, "Evlat nöbetinin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title