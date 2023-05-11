Bakan Soylu: 83 terörist kaldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ve kalan 83 terörist hakkında bilgi verdi.
BAKAN SOYLU: 83 TERÖRİST KALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kaldı 83 terörist. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika