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Bakan Soylu: 83 terörist kaldı

Bakan Soylu: 83 terörist kaldı

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ve kalan 83 terörist hakkında bilgi verdi.

BAKAN SOYLU: 83 TERÖRİST KALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kaldı 83 terörist. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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