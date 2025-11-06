Bakan Şimşek: Vergi ve harçlardaki güncellemenin daha düşük oranda yapılması gündemimizde

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması gündemimizdedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, toplantıya, üzerine madeni 10 avro ve onun karşılığı 485 tane 1 lirayı yapıştırdığı panoyla katıldı. Karaoba, "Bu panoyu oğlumla birlikte hazırladık. Halkımız daha iyi anlayacak. Avrupalı genç bu para için 45 dakika çalışıyor, bizim gençlerimiz 4,5-5 saat çalışıyor. Emekliye her gün bu kadar veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Ardından Bakan Şimşek, bütçe teklifiyle ilgili sunum yaptı. Şimşek, belirsizlikler, artan korumacılık ve jeopolitik gerginliklere rağmen küresel ekonominin dirençli ve ılımlı görünümünü koruduğunu belirterek, "Küresel ekonomideki yapısal sorunlarla birlikte tarihsel olarak en yüksek seviyelerde seyreden belirsizlikler, yatırım ve ticaret için zorlu bir ortam oluştururken büyümeyi sınırlıyor. Küresel büyümenin; 2025 ve 2026 yıllarında uzun dönem ortalamasının altında kalsa da yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Nisan ayında açıklanan tarifelerin, küresel ticareti beklenenden daha az etkileyeceği tahmin ediliyor. 2025 yılında küresel ticaret hacminin yüzde 3,6, 2026'da ise yüzde 2,3 artması bekleniyor. 2024 yılında yüzde 2,1 büyüyen ticaret ortaklarımızın, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,3 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Diğer yandan, küresel dezenflasyon süreci devam ediyor. ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere geçen yıl başlayan politika faiz indirimleri bu yıl da devam etti" dedi.

'ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE REZERV YETERLİLİĞİNİ SAĞLADIK'

Küresel emtia fiyatlarının ılımlı bir seyirde devam ettiğini kaydeden Şimşek, küresel konjonktürün Türkiye için daha olumlu seyretmesini beklediklerini söyledi. 2 yıldır uygulanan ekonomi programı sayesinde önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Bakan Şimşek, "Programımızın öncelikli hedeflerinden olan makro finansal istikrarın güçlendirilmesi ve şoklara karşı dayanıklılığımızın artırılmasında önemli mesafe aldık. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. 2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerimiz 87 milyar dolar, swap hariç net rezervler 112,6 milyar dolar arttı. Koşullu yükümlülükleri azalttık. Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz. Türk lirası varlıklara duyulan güvenin artmasıyla TL'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 59,8'e ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

'BÜYÜME POLİTİKASININ DEZENFLASYONU DESTEKLEMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Bakan Şimşek, reel sektör ve bankaların finansal koşullara erişiminin arttığını ve finansal istikrarın sağlanmasıyla birlikte risk algısının da iyileşmesiyle kamu ile özel sektörün borçlanma maliyetlerinin azaldığını söyledi. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini aktaran Bakan Şimşek, "Yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayına göre 15,7 puan azalarak yüzde 32,9'a geriledi. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkanları dahilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizdedir. Fiyat istikrarının tesisine yönelik politikalarımızı eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki fiyat istikrarı; sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşuludur. Ekonomik aktivitedeki ılımlı seyir sürüyor. 2025'te de 2024 yılına benzer ılımlı bir büyüme bekliyoruz. OVP döneminde büyüme patikasının dezenflasyonu desteklemesini öngörüyoruz. İstihdam, program döneminde 1,1 milyon kişi arttı. İş gücüne katılımdaki zayıf seyrin de etkisiyle işsizlik oranı tek haneli seviyesini korudu" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZIN VERGİ YÜKÜNÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE UZATTIK'

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik paketiyle harcama disiplininin güçlendiğini ve bu kapsamda 257 kamu idaresinin takip edilerek 1958 denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Şimşek, "Genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan yüzde 4,6 seviyesinden yüzde 3,1'e geriledi. Kamu idarelerinin harcamalarını anlık olarak izlemek ve erken uyarı sistemiyle hatalı uygulamaları önlenmek için Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçirdik. Ayrıca e-Tedarik ve Varlık Yönetimi Projesi'ni uygulamaya aldık. Kamu maliyesine ilişkin ise üç alanda reform taslağımızı hazırladık. Kamu İhale Reformu, KİT Yönetişim Reformu ile mahalli idarelerin mevcut mali kurallarının daha işlevsel olmasını sağlayacak reform önerilerimizin Yüce Meclisimize sunulmasını bekliyoruz. Gelir politikamızı vergide adalet, vergilemede etkinlik ve kayıt dışılıkla mücadele eksenlerinde oluşturduk. Vergide adaleti güçlendirmek için son yıllarda yaptığımız birçok düzenleme ile sabit gelirli vatandaşlarımızın vergi yükünü önemli ölçüde azalttık" ifadelerini kullandı.

'BU YIL 473 BİN MÜKELLEF İLK KEZ BEYANNAME VERDİ'

Bakan Şimşek, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip 5'inci ülke olduğunu dile getirerek, "Mükellef haklarının korunması amacıyla vergi incelemelerinde uyulacak denetim standartlarına ilişkin çalışmamızı tamamladık, önümüzdeki günlerde yayımlayacağız. Saha denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Belge düzeni ve KDV oranlarının kontrolü için 2024 yılında 1 milyon 125 bin, 2025'in ilk 9 ayında 1 milyon 110 bin saha denetimi gerçekleştirdik. 2024 yılında yasalaşan hasılat tespiti uygulamasını bu yıl fiilen hayata geçirdik. Bu kapsamda yılın ilk 9 ayında 253 bin denetim yaptık. Kayıt dışı ile mücadelemiz sonuç veriyor. Beyanname sayılarında ve beyan edilen gelirlerde önemli artışlar sağladık. 2024 yılına ait kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyanname sayısı yüzde 24 artışla 2 milyon 248 bin oldu. Hesaplanan vergi 2 katına çıktı. Bu yıl 473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı gelir vergisi mükelleflerinin beyanname sayısı 2,7 milyonu aştı ve beyan edilen vergi tutarı yüzde 90 artışla 143,7 milyar liraya ulaştı. Sonuç olarak 2022 yılında 3,8 milyon ve 2023 yılında 4,4 milyon olan gelir vergisi beyanname sayısı, 2024 yılında 5 milyona ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek ayrıca bakanlık ve ona bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifinin faiz hariç 6,1 trilyon lira olduğunu dile getirdi.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunun ardından toplantı, milletvekillerinin bütçe üzerine yaptığı değerlendirmelerle devam ediyor.