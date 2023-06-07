Bakan Şimşek'ten Vatandaşlara İstirham: Benden Duymadığınız Hiçbir Habere İtibar Etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını belirterek, vatandaşlardan uygulama ve politikalarına ilişkin benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmemelerini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından, vatandaşlara seslendi.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek, göreve başladığını bildiren Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

Şimşek, plan ve program dahilinde, belirlenen ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıkılan bu yolda hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla."