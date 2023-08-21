Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da bir AVM'de kumpir yiyerek, vatandaşlarla fotoğraf çekindi. Şimşek'in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Bakan Şimşek, yemeğin ardından vatandaşlarla fotoğraf çekindi.

Bakan Şimşek kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi

ANKARA Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da bir AVM'de kumpir yiyerek, vatandaşlarla fotoğraf çekindi.

Bakan Mehmet Şimşek, Ankara Çankaya'da bulunan bir AVM'de cumartesi günü kumpir yedi. Edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, eşi Esra Kara Şimşek ile AVM'ye gelerek kumpir yedi. Şimşek'in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Bakan Şimşek, yemeğin ardından vatandaşlarla fotoğraf çekindi.

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyada paylaşılan kumpir fiyatının ise 155 TL olduğunun gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken kumpirin fiyatının 110 TL bilgisine ulaşıldı.