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Bakan Şimşek Kırıkkale'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Bakan Şimşek Kırıkkale'ye Ziyaret Gerçekleştirdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Kırıkkale'yi ziyaret ederek Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Kırıkkale'ye geldi. Bakan Şimşek, ilk ziyaretini Vali Mehmet Makas'a gerçekleştirdi. Valilik binasında Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, daha sonra Vali Makas ve ilgili kurum müdürleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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