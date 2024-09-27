Bakan Şimşek Kırıkkale'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Kırıkkale'ye geldi. Bakan Şimşek, ilk ziyaretini Vali Mehmet Makas'a gerçekleştirdi. Valilik binasında Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, daha sonra Vali Makas ve ilgili kurum müdürleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. - KIRIKKALE