Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Şimşek, "Fiyat istikranı sağlamak en önemli önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.