Bakan Şimşek, Bahçeli'nin ekonomi programına destek verdiğini söyledi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" dedi.