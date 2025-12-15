Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir"

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının maliyetinin 1.1 trilyon lira olacağını belirtti. Ayrıca, vergi borçlarının silinmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' görüşmelerinde Bakanlığı ile bağlı kurumlarına ilişkin sunum yaparak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Vergi borçlarının silinmesine ilişkin soru üzerine Şimşek, "Her bütçe görüşmesinde ifade ettiğim gibi vergi borçlarını yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle bir yetkim olmadı. Böyle bir yetki de istemiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, vergiye ilişkin bütün muafiyetler anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisnası ve muafiyeti asla söz konusu değildir" dedi.

Vergi harcamalarına yönelik soru üzerine Şimşek, "Örneğin asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026'da maliyeti 1.1 trilyon liradır. Asgari ücrete vergi getirmek mi istiyorsunuz? Hayır. Biz asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Dolayısıyla hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir. 1963'ten beri bütün hükümetler uygulamış. Geçen sene bir kanun değişikliği yaptık. ve raporlar hatalı, aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğini getirdik" şeklinde konuştu. - ANKARA

