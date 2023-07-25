Bakan Özhaseki: "Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak inşa edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, "Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Deprem bölgelerindeki kentlerin yeniden yapılandırılması hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, Hatay, Malatya ve Adıyaman kentleri başta olmak üzere şehir merkezlerinin imar ve inşa çalışmalarına başlandığını bildirdi.

"Hatay'da 36 bin kişi ev için müracaat etti"

Bakan Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Yerinde Dönüşüm'de sayı sayı 92 bin 764'te. Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay'a bakalım, orada 36 bin kişi ev için müracaat etmiş, 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse" diye konuştu.

"Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak inşa edeceğiz"

İnşaatlara başlandığını da sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, cumartesi günü projeye dair ilk temellerin Malatya'da atılacağını belirterek, "Hatay'da ise Antakya merkezi yıkılmış. Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri biz imar ve inşa edeceğiz. Malatya'nın meydan projesini bakırcılar çarşısının olduğu yeri temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki bin sene yaşayacak. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak bismillah diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Depremden etkilenen şehir merkezlerinde yeniden yapılaşma projeleri hazır"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen şehir merkezlerinde, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Bakan Özhaseki, yeniden yapılaşma projelerinin hazır olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenli olan merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay'da da merkezde yapılaşmaya biz başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin +4 katı geçmeyecek. Kahramanmaraş'ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimize konut yapmak için yer göstermemizi istediler. Onların inşa faaliyetleri için yerimizi hazırladık."

"Uluslararası camialardan yardım etmek isteyenler var"

Deprem bölgelerinde uluslararası camialardan yardım ve destek vermek isteyenlerin olduğunu da sözlerine ekleyen Özhaseki, "Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"1-2 ay içerisinde İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak İstanbul'un kentsel dönüşümü için özel hazırlık yaptıklarını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 39 ilçenin katılım sağladığı toplantının devam ettiğini dile getiren Bakan Özhaseki, "Büyükşehir bilim adamları ile çalıştık diyor. Herkes bir şey söylüyor, doğrudur. Bugün hepsini davet edin, ne yapmak istediğimizi büyükşehir, 39 ilçeye bir de AFAD görevlilerini çağırın anlatın, nasıl bir çatı kuruluş ile bu işe gidileceğini söyleyin. Onların da fikirleri varsa, katkıda bulunmak istiyorlarsa çalışmalarını alın, bizim için kolaylık olacak bir şey varsa hepsini alın. Sonra da bir çalışma grubu oluşturun dedik. Bakan Yardımcımızla birlikte toplantı yapıyorlar. Çalışma grubu içerisine AK Parti'de çok iyi dönüşüm yapanlar var, CHP'de yok ama olsun. İnsanları 'davet edin' dedim. Çalışma grubuna doldurun dedim. Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız yol haritasını belirleyeceğiz" dedi.

İstanbul'un kentsel dönüşümü için düzenlenen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da davet edildiğini aktaran Bakan Özhaseki, "Personellerini gönderdiler, kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler, yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp İstanbul dönüşümünü şöyle şöyle yapacağım diye anlatacağım. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi çalışma grupları çalışıyorlar Bakanlıkta. Dediğim gibi 39 ilçede var, İstanbul Büyükşehirde var, AFAD'da var. İstanbul Valiliğinde var, hepsiyle çalışmamızı birlikte yürüteceğiz. Orada çatı kuruluş biziz. Burada yol haritası çıkarmaya uğraşacağız, 3-4 hafta sürecek; ondan sonra netleşecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Devletimiz kiralarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapıyor"

Konut kiralarında artışı durdurmanın tek yolunun fazla konut arz meselesi olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabii bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA