Bakan Özhaseki: "Yerinde dönüşüm projesine e-Devlet üzerinden son bir saat içerisinde tam bin 200 başvuru oldu"

HATAY - Hatay'da 22 yerinde dönüşüm ofisinin açılışını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde dönüşüm projesine e-Devlet üzerinden son bir saat içerisinde tam bin 200 başvuru oldu" dedi.

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 22 adet yerinde dönüşüm ofisinin açılışı ve Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma törenine il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna değinerek, "Dönüşüm ofisimizin açılışını temsilen burada yapıyoruz. Bir taraftan da Emek, Aksaray mahallelerimizi içeren 464 konutluk binalarımızın temelini atacağız. Biz bir gerçeği hep birlikte kabul edelim. Bu ülke bir deprem ülkesidir. Himalayalardan başlayarak Alplere kadar devam eden çizgi içerisinde dünyanın en riskli beşinci ülkesi olarak bir deprem ülkesi olduğumuzu hep birlikte önce kabul edelim. Bundan sonrası için de ne tedbir varsa bunları alarak önümüze bakalım ve hayatı inşallah böyle yaşayalım. Son depremde de 680 bin konut, 170 bin civarında da iş yeri, depo, ahır gibi yine bizim değerimiz olan bir takım varlıklarımız tamamıyla yok oldu. 850 bin civarında bağımsız birimi hepimizin yapması icap ediyor. Söylemesi çok kolay, 850 bin bağımsız birim. Ama bir tane şurada 50-100 metrelik inşaat yapmaya kalkın, başınızda ne kadar zorluk geliyor görürsünüz. Neredeyse altı tane yeni şehir yapılacak demektir. Bunlar da kolay işler değil. Tabii bunları inşallah hep birlikte yapacağız" dedi.

"Allah izin verirse birçok evi de bir sene içerisinde bitireceğiz"

Bakan Özhaseki, TOKİ tarafından 180 bin inşaatın ihalesinin yapıldığını ve birçok evin inşaatının 1 yıl içinde tamamlanacağını ifade ederek, "Değerli kardeşlerim, en kısa süre içerisinde bizler elbette ki bu hasarları kaldıracağız, yaraları saracağız. Allah izin verirse birçok evi de bir sene içerisinde bitireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Tabii rezerv alanlarda bulabildiğimiz yerlerde TOKİ marifetiyle binlerce konutluk inşaata başladık. Yani 180 bin civarında inşaatımızın ihalesi yapıldı. Birçok yerde de inşaatlar hızla devam ediyor. Fakat bir taraftan da bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Birincisi şu; özellikle bizim 850 bin konutluk bir rezerv alanımız yok. Hatay için düşünün. 294 bin civarında ya ağır hasarlı ya yıkılmış ya yıkılacak yapımız var. Bunların hepsini bir yere taşıyalım dediğimizde neresi var size göre. Böyle bir geniş alan ne yazık ki yok. Herkes yerinde eğer zeminde bir sorun yoksa evini yeniden de dönüştürmek istiyorlar. Bunun için de bizler kendi içimizde epeyce toplantılar yaptık. En son da bu bölgelerin belediye başkanı 114 arkadaşımızı yani Adıyaman içinde, Hatay içinde, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep civarına gelen bütün arkadaşlarımızı bakanlığımıza davet ettik. Onlara dedik ki 'Eğer zeminde bir sıkıntı yoksa, biz sizlere destek olursak, yerinde dönüştürmek ister misiniz?' ve gördüğümüz manzara şuydu; herkes yerinde dönüşüm istiyor. Herkes mahallesinde kalmak istiyor, daha sağlam, daha güvenli konutlar yapılırsa bizler burada evlerimizde huzurla otururuz diyorlar. Bunun için de biz bir program hazırladık. Ortalama bir metrekare inşaat maliyeti ne kadar eder diye düşündük ve aldığımız prensip kararı şu; 100 metre kadar için 500 bin lira hibe, aynı zamanda 500 bin lira da kredi. Eğer yüz metreden büyükse kredi miktarı 700 bin liraya çıkıyor. 150 metreden büyükse 800 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. İş yerleri için de 250 bin lira hibe ve 250'den başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kredinin ödeme süresi önce iki sene ödemesiz, sonra da on sene sıfır faiz geri dönüşüm. Yani ortalama neredeyse ayda üç bin lira gibi ödeyecek bir kardeşimiz kredisini ödemiş olacak. Üç sene sonra, beş sene sonra, yedi sene sonra öde. Üç bin lira gibi bir paranın da ayda ciddi bir rakam tutmayacağını ve sizleri de üzmeyeceğini biliyoruz. Büyük fedakarlıklar yaparak bu bölgeleri ayağa kaldırabilme adına bu projeye başlıyoruz" dedi.

Yerinde dönüşüm projesine 1 saat içerisinde bin 200 başvurunun yapıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, "E-devlet üzerinden son bir saat içerisinde tam bin 200 tane başvuru olmuş arkadaşlar. Evet vatandaş buna inanmış. Allah razı olsun. Bizim de sözlerimize itimat etmişler. Bismillah deyip işe başlayacaklar. Önümüzdeki günlerde bu devam edecek diye düşünüyorum. Bizim dört tane kırmızı çizgimiz şu arkadaşlar; bu konuda lütfen vatandaşlarımız açtığımız bu dönüşüm bürolarını ve belediyeleri gelip zorlama yapmasınlar. Birincisi fay kırıklarının ve fay hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı olmayacak, yaptırmayacağız. İkincisi; zemin sıvılaşması olan yerler var. Hatay'ımızda çok yok ama bazı yerlerde var. Buralarda da ev yaptırmayacağız. Eğer zeminde de yatakları gibi müsait olmayan yerler varsa orada da kesinlikle yapı yasağı olacak. Biz arkadaşlar inşaat yapılırken bundan sonra tolerans olmayacak. Bizim bu başlattığımız proje çok şükür bir ilgi gördü. Büyük bir ilgi oldu ve bugün de burada hep birlikte bismillah diyerek işe başlıyoruz. Bundan sonra sizler yapı dönüşüm ofislerimiz gelerek istediğiniz soruyu sorabilirsiniz veya e-Devlet üzerinden Alo 181 bir hattı üzerinden her türlü sorunlarınıza, sorularınıza cevap bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.