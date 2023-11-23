Bakan Özhaseki, yerinde dönüşüm alanını inceledi

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerinde dönüşüm alanını yerinde inceledi.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Eski Valilik binasının yerine yapılan Kent Meydanı ve yanında bulunan yerinde dönüşüm sahasında ki çalışmaları inceleyen Bakan Mehmet Özhaseki, Mara ve Musalla Mahallesi'ndeki konutlarını gezdi.

Daha sonra Adıyaman Valiliğinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı koordinasyon toplantısına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, "Dünyada bilim adamları Himalayalar'dan başlayarak Avrupa ortalarına giden bu çizgiden Türkiye'yi 5 tane riskli ülkeden birisi görüyorlar. Yani Türkiye binlerce kilometre üzerinde deprem açısından ve riskli 5 ülkeden birisi ve bizim topraklarımızın bu Anadolu coğrafyasının yüzde 66'sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunuyor. Nüfusumuzun da yüzde 70' ten fazlası buralarda yaşıyor. Bu ülke bir deprem ülkesidir ve hiç aklınızdan çıkarmayın. 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karada meydana gelen 6, 7, 7.5 gibi şiddetle yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 226, neredeyse senede 2 veya 3 tane deprem oluyor. Karada ise 60 civarında deprem var. Ölen insan sayımız 130 bin civarındadır.

Son depremde bizim 14 milyon civarında insanımız zarar gördü. 18 ilimiz ya doğrudan ya da dolaylı olarak bu depremden etkilendi. Son depremde 680 bin civarında Türkiye genelinde, 170 binde iş yerlerimiz zarar gördü.

Türkiye genelinde 200 bin civarında konutun inşaatı başladı. Adıyaman'da da toplamda gerek merkezde gerekse köylerimizde kırsalda yeni başladığımız bu meydan ve çevresindeki alanlarda da 40 binden fazla inşaata başlamış bulunuyoruz. Sene başında kadar 41 bin merkezde, 5 binde köy evi hazır ettik, sahiplerine teslim ediyor.

Köylerde de bizim özellikle deprem şurasında bir karar alındı. Bundan sonra hiç değilse tek katlı 2 katlı evrenimizi çelik karkas üzerine yapalım diye hafif çelik yapacağız. Depreme en dayanıklı olan yapı budur. 100-110 santimlik kadar temel ve su basmanı üzerine çıkacak, çelik yapıyla tüm köylerimizi inşa edeceğiz. İhalelere Adıyaman'dan başladık, devam ediyor. Şu anda 7 bin civarında yapacağız. İnşallah 6 ay kadar bir zaman içerisinde köylerimizdeki tek katlı köy evlerimizi tamamını bitirip hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

Yerinde dönüşüm yapmak isterseniz,1.5 milyon lira vereceğiz. Yüzde 10'unu önce avans veriyoruz. İş başladıkça para vereceğiz, 1.5 milyon liraya tamamlayacağız. İş bittikten 2 sene sonra 10 sene vadeye bölerek, yarısına senet isteyeceğiz. Bugüne kadar da Bakanlığımıza 245 bin vatandaşımız yerinde dönüştürmek istiyorum diyerek müracaat etmiş.

Adıyaman'da ise toplam 41 bin konuta başladık. Bu konutların bir kısmı sene sonundan itibaren yavaş yavaş teslim edilecek. Bugünlerde başladıklarımızı ise bir sene sonra teslim edecek. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılanları görüyorsunuz" dedi.