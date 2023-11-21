Bakan Özhaseki, Uşak'ta kentsel dönüşümün startını verdi

Uşak'ta Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinin açılışını yapan Bakan Özhaseki, ilk yıkımı gerçekleştirdi

UŞAK - Uşak'ta Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinin açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dönüşüm yapılacak bölgedeki ilk yıkımı gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak programına Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret ederek başladı. Ziyaretlerin ardından Çarşı Uşak proje alanında Uşak Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinin açılışı gerçekleştiren Bakan Özhaseki, protokol imzası ve kentsel dönüşüm yapılacak sahadaki ilk yıkım törenine katıldı.

Törenin açılışında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, desteklerinden dolayı Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti. Seçim çalışması döneminde söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Çakın, bu projenin şehrin kalbi olduğunu söyleyerek bölgede yürütülecek kentsel dönüşümle yıpranmış ve eskimiş şehir merkezinin yenileneceğini aktardı.

Uşak Valisi Turan Ergün de Çarşı Uşak projesinin detaylarını anlatarak Özhaseki'ye kente verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, proje tamamlandığında sadece Uşak'ın değil bütün bölgenin, birçok ziyaretçiyi ağırlayarak uğrak yerlerden birisi olacağını söyledi.

Şehirlerin de bakıma ihtiyacı olduğunu ve günümüzdeki hızlı değişimlere ayak uydurmasını gerektiğini kaydeden Bakan Özhaseki ise, "Belediye başkanları gayret edecekler, dönüşümlerle uğraşacaklar, yenileyecekler, ihtimam gösterecekler. Zaten şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın projelere başarılı bir şekilde imza attığını ifade eden Özhaseki, "Genç başarılı bir kardeşimiz, inşallah bundan sonra da zaten başarılarını katlayarak devam ettirecek. Ben de naçizane bir ağabeyi olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya razıyım ve yapacağım da" diye konuştu.

"Sözümüz özellikle de yerine gelsin istedik"

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremi hatırlatarak iki ağır depremin ardından yeni bir projeye kolay kolay başlayamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Neden? Neredeyse 2 milyona yakın insanımız, ya kira yardımı yapıyoruz ya konteyner kentlerde kalıyor. Şimdi siz benim yerine kendinizi koyun; şurada konteyner kentlerde yaşayan insanlar var, evi yıkılmış, sağda solda kiralarda vaziyeti idare etmeye çalışan insanlar var. Onların ihtiyaçları varken gidip bir başka yerde sıfır bir projeye başlayabilir misiniz? Emin olun başlayamazsınız. Biz de o maksatla tabii ki o bölgelere çok ağırlık veriyoruz ama burada da yıllardır söz verdiğimiz bir proje vardı. Bu projeyi başlatmak icap ediyordu. Bu sözümüz özellikle de yerine gelsin istedik."

Deprem bölgesindeki çalışmalardan bahseden Özhaseki, deprem bölgesinde 200 bin konutun yapımının yakın zamanda biteceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten inşallah bir ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, çelikten yapıyoruz onları da. Bu arada 'ben yerinde dönüşüm yaparım, ben işimi yaparım' diyen kardeşlerimize de 1,5 milyon lira civarında, eğer evi ahırlıysa daha fazla bir parayı, yarısını kredi olarak yarısını da 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli olarak veriyoruz. Yani evlerini yapsınlar, içinde rahat etsinler diye. İnşallah 2-3 sene sonra o bölgelerdeki tüm hasarların tamamını ortadan kaldırırız."

"Kentsel dönüşüm konusunda önemli adımlar attık"

Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak tartışmaya açık bir konu olmadığını belirterek sözleri şöyle devam etti:

"Bundan sonra konutlarımızı sağlam yapmalıyız. Yani özellikle 2000'den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stokumuz varsa gözden geçirmeliyiz. Gücü yetenler yenileme cihetinde ellerinden geleni yapmalılar. Biz zaten Bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda hem yasalar çıkarıp hem de bu tür yerlerde yardımcı olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem gelmeden hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde de dizlerimize vurup ah edip, ağlamayalım. Onun için burada eskimiş şu dokunun yenilenmesi, değişime ayak uydurması, esnaflık yapan kardeşlerimizin daha iyi vaziyette hayatlarını sürdürmeleri elbette önemliydi. Ama bir taraftan da deprem ülkesi diye bildiğimiz bu memlekette yaptığımız konutlar sağlam olsun istiyoruz."

Konuşmaların ardından anlaşmaya varılan vatandaşlarla imza töreni gerçekleştirildi. Hak sahibi vatandaşlar mutabakat metnine imza attı. İmza töreninin ardından dua edilerek bölgedeki ilk yıkım yapıldı.