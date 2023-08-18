Bakan Özhaseki Talas İlçesindeki Temel Atma Törenlerine Katıldı

TALAS İLÇESİNDEKİ TEMEL ATMA TÖRENLERİNE KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu ilçesinde katıldığı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'nin ardından, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüs içinde bulunan Hacı Bayram Sanık ve Evlatlar Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namazın ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralı polis memurunu ziyaret eden Özhaseki, sonrasında ERÜ Tıp Fakültesi'nde saha incelemelerinde bulundu. Buradan Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Lisesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Özhaseki, "Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Cenabı hak onlara uzun ömürler versin. Hayırseverlerimize hep iftihar ediyoruz. Onlar gidecekler ama arkalarından bu eserler yaşadığı için yetişen çocuklar hep fatihalar okuyacaklar. Biz hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. Bizim için önemli bir şey de tabii ki havacılık ve uzay bilimleri lisesinin olması. İşletmeyi bitiren veya benzer şekilde kamu yönetimi, iktisat gibi sosyal bilimleri bitiren yüzlerce üniversite mezunu arkadaşların olduğu bir yerden ziyade herhalde mesleki, hiç değilse yüksek okul bitiren veya 2 yıllık okul bitiren, meslek lisesi bitirenlerin olması Türkiye için şu anda elzem gibi gözüküyor. Ankara'ya gelen birçok organize sanayi sahipleri şunu söylüyorlar. 'Organize sanayilerde işçi bulamıyoruz. Kimse çalışmaya gelmiyor. Herkes masa başında memur olmak istiyor. Eğer bir de kapısına sekreter verirseniz size de çok da dua ediyorlar' Böyle bir dünya ne yazık ki yok. Bir hayırseverimiz, sanayi odası başkanımız otobüslerin üzerine yazdırmış. 'Biz de asgari ücret 14 bin lira, 3 ay sonra şu kadar da artacak. Sadece 1'den 9'a kadar saymak şart, bu kadar yeter' diyor. Yani, bir, iki, üç, dört, beş diyen adam işe giriyor. O yüzden bu tür liselere de herhalde sahip çıkmamız önemli bir iş diye düşünüyorum. Zamanında belki kurulmuş fabrika, uçak da üretilmiş. Ama o günkü siyasi gelişmelerin olduğunu çok kestiremiyoruz. Kapanmış. Keşke kapanmasaydı ve bugünlere kadar gelseydi" ifadelerine yer verdi.

'GÖKYÜZÜNDE BİZİM İHA'LARIMIZ, SİHA'LARIMIZ VE TİHA'LARIMIZ UÇUYOR'

Türk havacılığının teknolojide geldiği noktayı vurgulayan Bakan Özhaseki, "17'nci asırda Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden kalkar, Üsküdar meydanına kadar uçar . Keşke öyle başlayıp devam etseydi bu iş. Keşke daha sonra Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuş'lar, bu işi başlattıklarında o günkü insanlar bu işi devam edecek şekilde sımsıkı tutsalardı. Ama son 20 yıl içinde o kadar güzel akımlar yapılıyor ki. Dün paramızla İHA istediğimizde Amerika burnunu kıvırıyordu. AB üyesi ülkelerin birçoğu bize Kıbrıs Harekatı'ndan sonra silah ambargosu uygulamışlardı. Silah vermiyorlardı. Paramız da dahil en elzem olan silahlarımızı alamıyorduk. Aradan yıllar geçti. Çok şükür bu milletin evlatları çalıştılar. Şimdi gökyüzünde bizim İHA'larımız, SİHA'larımız ve TİHA'larımız uçuyor. En önemli ihracat kalemlerimizden birisi olmaya başladı. Dünya sırada, bizden bunları istiyor. Uydularımız artık gökyüzünde geziyor. Çok şükür artık ülkemiz sağa sola rica eden, el açan bir ülke olmaktan çıktı. Bugün kendi kendine yatan savunma sanayinde çok önemli yatırımlar yapan bir ülke haline geldi" diye konuştu.

' Pkk'LI VE FETÖ'CÜ KÖPEKLERE YÜZ VERMEYİN'

Pkk ve FETÖ konusuna değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "İnsanlar farklı düşünebilirler. Farklı partilere oy verebilirler. Seçimlerde insanların tercihleri farklı olabilir. İster muhafazakar bir yaşamı tercih etsinler ya da modern bir yaşamı tercih etsinler. Başımızın üstünde yeri var diyoruz. Fakat ikide bir de durmadan uyarıyoruz. Ne olur PKK'lı köpeklere yüz vermeyin. Onların siyasi uzantılarını azdıracak şekilde onları cesaretlendirmeyin. FETÖ'cü köpeklere yüz vermeyin. Onların günümüzdeki uzantılarını azdıracak şekilde, sağınızda, solunuzda bulundurmayın. Milli olun, yerli olun. 'Efendim biz 48'iz' size oy verenler köylüler, garibanlar, işçiler' diyorlar. İşçiler ve ırgatlar başımızın üstüne. Çalışanların başımızın üstünde yeri var. Allah bizi o PKK'lı katillerle, Amerika'nın kucağına gidip hainlik yapan köpeklerle bir araya getirmesin yeter. Biz işçilerle bir araya gelelim. Amelelerle bir araya gelelim. Kardeşlerimizle bir araya gelelim. Ama o kötü insanlarla bir araya gelmemek bu dünyaya değer."

Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Lisesi Temel Atma Töreni'nin ardından Talas ilçesinde bulunan millet bahçesinin temel atma törenine katıldı.