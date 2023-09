Bakan Özhaseki Suudi Arabistan'da 'The Line' projesini inceledi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 'The Line' projesinin sergisini gezdi. Özhaseki, geleceğin akıllı şehirleri hakkında çalışmaları takip edeceklerini belirtti.

Bakan Özhaseki, 'Geleceğin Şehirleri Zirvesi' programı için Suudi Arabistan'a gitti. Özhaseki, Suudi Arabistan'ın fütüristik şehri NEOM Projesinin en büyük parçalarından birini oluşturan 'The Line' projesinin sergisini gezdi. Sosyal medya hesabından gezi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Bugün 'Geleceğin Şehirleri Zirvesi' için Suudi Arabistan'dayız… Suudi Arabistan NEOM Projesi'nin en büyük parçalarından birini oluşturan 'The Line' sergisini Riyad'da inceledik. The Line'ın en önemli özelliklerinden biri; deniz seviyesinden 500 metre yükseklikte, 200 metre genişliğinde ve 170 kilometre uzunluğunda bir hat üzerinde 9 milyon kişiye bir yaşam alanı sunması. Geleceğe yön veren ve dünyayı daha yaşanabilir kılacak akıllı şehirlere ilişkin çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.