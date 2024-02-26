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Bakan Özhaseki: "Şehit ailesinin evini 1 ayda teslim ettik"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir'in ailesine, depremde yıkılan evlerini 1 ay içerisinde yapıp teslim edeceğiz diyerek söz vermişti. Bakan Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin yerine, sağlam ve güvenli bölgede bir ay önce temelleri atılarak yapımı tamamlanan evi, şehit ailesine teslim etti.

Bakan Özhaseki: "Şehit ailesinin evini 1 ayda teslim ettik"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Söz verdiğimiz gibi şehidimizin ailesinin evini 1 ayda yaparak teslim ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir'in ailesine, depremde yıkılan evlerini 1 ay içerisinde yapıp teslim edeceğiz diyerek söz vermişti. Bakan Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin yerine, sağlam ve güvenli bölgede bir ay önce temelleri atılarak yapımı tamamlanan evi, şehit ailesine teslim etti.

"Özdemir ailesinin evi 1 ayda yapıldı"

Bakan Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Özdemir ailesinin depremde yıkılan evlerinin yapımına 1 ay önce başlanıldı. Bakan Özhaseki'nin söz verdiği gibi yöresel mimariye uygun şekilde net 106 metrekare büyüklüğündeki 3 +1 evin yapımı 1 ay içerisinde tamamlandı. Özhaseki, bugün Kahramanmaraş'a giderek şehit Müslüm Özdemir'in ailesini, yeni evlerinde ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Bakan Özhaseki, şehidin annesi Ümmihani Özdemir ve babası Ali Özdemir'e evlerinin anahtarını teslim etti. Özdemir ailesi ile sohbet eden Özhaseki, şehit ailesinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

"1 ay öncesinde şehidimizin ailesine söz vermiştik"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, "1 ay kadar önce şehidimizin ailesine, '1 ay içerisinde evini yapıp teslim edeceğiz' diye söz vermiştik. Bugün de evin teslimi için geldik. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin ailesinin evini 1 ayda bitirmiş olduk. Onlar vatan için şehit düştüler. Onlar hepimizin şehidi. Şehidimize Allah rahmet etsin. Rabbim cennetiyle müjdelesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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