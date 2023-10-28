Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Onların amaçları çıkardır, sömürüdür. Bizim gidiş amacımız Kudüs de dahil olmak üzere adalet içindir, özgürlük içindir. Nihayetinde yüzyıllar boyunca bizim idare ettiğimiz dönemde hiç kimse rahatsız olmamıştır" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Filistin için eylem yapan kadınları ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Onların amaçları çıkardır, sömürüdür. Bizim gidiş amacımız Kudüs de dahil olmak üzere adalet içindir, özgürlük içindir. Nihayetinde yüzyıllar boyunca bizim idare ettiğimiz dönemde hiç kimse rahatsız olmamıştır. 3 dinin mensupları da kendilerini oralarda hür hissetmişler, ibadetlerini yapmışlardır. Geldiğimiz bu noktada büyük bir zulüm var. Savaş her dönem olmuştur, keşke olmasa ama oluyor. Ama böyle bir vahşet hiçbir dönemde işlenmemiştir. Sadece erkekler arasındaki o savaşta yiğitler ölmüyor; kadınlarımız, yaşlı annelerimiz, kız kardeşlerimiz, küçük yavrular şehit ediliyor. 'Batı alemi ne yapıyor?' dersiniz. Gidip, gelip Siyonistlere hazır olda durup, bağlılıklarını bildiriyorlar. Neden? Yine bir çıkar anlayışı var. Dün onları kendileri batıda katletmişlerdi, günah çıkarmaları var arkasında. Bugün de yine para babalarına selam çakmaları var arkasında, yine çıkar var anlayışlarında. Çok şükür biz inandığımız gibi yaşamaya azmetmiş bir toplumuz. Elimizden ne gelirse yapacağız" dedi. - KAYSERİ