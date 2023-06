Bakan Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı

YENİ kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı. Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen törenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Murat Kurum'dan devraldı. Kurum, 5 yıl önce görevi Özhaseki'den devraldığını hatırlatarak, "5 yıldır ülkemizin 81 ilinde; her afette, her depremde, her selde tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımız için, milletimiz için, vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalıştık. Buraya gelirken şunu Rabbimizden niyaz etmiştik; 'Allah bizi milletimize, devletimize mahcup etmesin. Geldiğimiz gibi gidebilelim' istemiştik. Hamdolsun bugün de milletimize mahcup olmadan, devletimiz için, vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı ve milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada şehirlerimizin altyapısını ve üst yapısını geliştirmeye gayret gösterdik. El ele gönül gönüle 81 ilimizin inşası için birlikte çalıştık. Emaneti Sayın Bakanımıza devrediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Bakanlığımız başarılı hizmetlere devam edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Murat Kurum'un deprem bölgesinde çok gayret ettiğini belirten Özhaseki, "Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Akabinde başta İstanbul olmak üzere, bütün güzel şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip, en az sayıda zayiat vereceğimiz şekilde bir ortamın doğurulması için de elimizden geleni yapacağız. Burada köklü bir gelenek var. Burada çalışkan, gayretli arkadaşlar var. Bakanlıkta işi bilen kardeşlerim var. Onlarla birlikte devraldığımız bu bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde gayret ederek, zirveye taşımanın mücadelesi içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.