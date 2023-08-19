Bakan Özhaseki: Kayseri'deki projeleri hızla takip ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki projeleri hızla takip ettiklerini söyleyerek, "Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Burada Kayseri'de devam eden yatırımları sıralayan Özhaseki, "Önümüzde bir takım projeler var. O projeleri de hızla takip ediyoruz. Hızlı tren işi inşallah zamanında bitmiş olacak. Belki bundan 1 sene önce işe başlayıp temel atmanın faydasını göreceğiz. Çünkü bugünlerde herhangi bir şehir dese ki, biz hızlı trene başlamak istiyoruz, bunu ihale edin, ihale kapsamında alınıp kolay kolay yapılamaz gibi geliyor bana. Başlayan işler devam eder, yarım işler bitirilir ama sıfırdan ihaleye başlamak zor gibi gözüküyor. Çünkü bizim en önceliğimiz 850 bin bağımsız birimi yapacaksınız, en önceliğimiz bu. Neredeyse 2 milyon insanımız dışarıda duruyor. Konutları yapmanın bedeli de 100 milyar doları geçiyor. Böyle bir ortamda öncelikle sıralamasında deprem öne geçeceği için bu işe başlamak kolay değil. Çok şükür o da hızla devam ediyor. Havaalanı inşaatımız bitmek üzere. Millet bahçesiyle beraber eş zamanlı bitirirsek açılışını yaparız. Bir taraftan lojistik merkezinin inşaatı devam ediyor. Raylı sistem mobilyacılar sitesine kadar çalışmaya devam eder. Talas raylı sistemi bitti, deneme sürüşü devam ediyor. TOKİ'nin yaptığı konutların anahtar teslimini yapacağız. Hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, dün temeli atılan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili de, "Eğer kendi içimizde çözemezsek değişik kamu kurumlarının bu konuda yapacakları yardımlar bahsi var. Oradan mutlaka yardımda bulunurlar. Orada hayırseverlerimizin emeği ile işe başlıyoruz. Geriye kalan kısmını Yeşilay Genel Merkezi yapacak. Yine eksiğimiz kalırsa hiç merak etmeyin birçok kuruluş buraya yardım eder. Siz Kayseri'de hayır işinin başlayıp da yarım kaldığını gördünüz mü. Şuanda hiç olmadı, bundan sonrada olmaz. Ama şu yapar ama bu yapar. Nasibi olan yapar" dedi. - KAYSERİ