Bakan Özhaseki, Kayseri'de 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son 100 yıl içerisinde bu ülkede meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısı 60, ölen insanımız 130 bin, maddi hasar milyarlarca dolar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son 100 yıl içerisinde bu ülkede meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısı 60, ölen insanımız 130 bin, maddi hasar milyarlarca dolar. Onun içimizde bıraktığı acı ise hiç anlatılacak gibi değil." dedi.

Bakan Özhaseki, Kayseri'de İncesu Belediyesi tarafından tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali'ne katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Anadolu'nun depremler açısından hareketli bir coğrafyada yer aldığını, toprakların yüzde 66'sının 1. derece ve 2. derecede deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Nüfusun yüzde 70'den fazlasının buralarda yaşadığını anlatan Özhaseki, "Son 100 yıl içerisinde bu ülkede meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli yıkıcı deprem sayısı 60, ölen insanımız 130 bin, maddi hasar milyarlarca dolar. Onun içimizde bıraktığı acı ise hiç anlatılacak gibi değil." dedi.

Depremin Türkiye'nin kaderi olduğuna değinen Özhaseki, "Bu ülke bir deprem ülkesi. Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru giden çizgi üzerinde depreme maruz kalabilecek beş ülke sayılır. Birisi de Türkiye. O zaman biz her işimizi bu depremsellik üzerine kurmalıyız. Evimizi yaparken deprem olabileceği düşüncesiyle en sağlam yapmalıyız. Bilimsel her türlü veriye dayalı olarak ne öngörülmüşse tavizsiz bir şekilde bunu uygulamalıyız. Yoksa emin olun her deprem yaşandığında içimiz yanar. Dizlerimize vururuz, ah ederiz. Mevlana Hazretleri diyor ki 'Akıl dize vurup da ah etmek için değildir. Önceden ön görüp tedbir almak içindir.' Evet biz de tedbirli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük bela buydu"

Özhaseki, 6 ay önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ise şunları kaydetti:

"Orada 850 bin bağımsız birim yok oldu, 680 bini ev 170 bini iş yeri. Ölen insanlarımız, toprağa verdiğimiz canların sayısı 51 bin civarında. Etkilenen insan 14 milyon, yani bırakın asrın felaketi demeyi, bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük bela buydu. Bundan daha büyük bir belayla karşılaşmamıştık. Biz bir taraftan elbette ki tedbir alıp bundan sonra öyle sağlam konutlar yapacağız ki Allah'ın izniyle deprem geldiğinde sağlıklıca evimizde oturacağız. Hiç korkmayacağız. Bunun için de orada zaten evlere başladık. 200 bin tane ev yapılıyor şu anda. 200 bine yakın vatandaş müracaat etti, yerinde dönüştürmek istiyor, biz onları destekliyoruz. Ama burada belki hepimizin dikkat edeceği bir şey var. Böyle büyük bir felaket olduğunda eğer batıda olsaydı emin olun kolay kolay altından çıkamazlardı ve kalkamazlardı. Yurt dışından gelen misyon şefler de defalarca bunu yüzümüze söylediler. Amerika'da bir kasırga olmuştu, hatırlayın ve o kasırgadan sonra 2 sene devlet neredeyse oraya gitmedi. İnsanlar geçenlerde gösteri yapıyorlardı. Biz bu felaketin olduğu andan itibaren ayaktaydık."

Özhaseki, deprem olduğunda bir daha ağlamamak için şehirlerde kentsel dönüşümü başlattıklarını ve sağlıklı, güvenli konutlar yaptıklarını ifade etti.

Kentsel dönüşümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiğini ve destek verdiğini vurgulayan Özhaseki, "Meclis'te yeni yasalar çıkacak. Bunları da çıkardıktan sonra daha hızlı bir vaziyette tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü yapmış olacağız." diye konuştu.

Özhaseki, festival kapsamında düzenlenecek konserleri iptal eden ve konser parasını deprem bölgesindeki çocuklara yardım için kullanan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve yardımda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından en iyi üzüm yetiştiren çiftçilere ödül verildi.