Bakan Özhaseki İzmir'de STK ve muhtarlarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir programı kapsamında, Karaburun ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Mordoğan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Etkinlikte Özhaseki'ye AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros, MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve milletvekilleri eşlik etti.