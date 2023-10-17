Bakan Özhaseki İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını insanlık dışı ve hukuk tanımaz olarak kınadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "İsrail'in sivillere yönelik vicdanları kanatan, insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Gazze'de çocuk, kadın, hasta demeden okulları, hastaneleri ve sivil tüm alanları vurması ne uluslararası hukukla ne vicdanla ne de insaniyetle bağdaşır. İsrail'in sivillere yönelik vicdanları kanatan, insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınıyoruz."