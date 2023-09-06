Bakan Özhaseki Erzincan'a geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da bir dizi açılış ve temaslarda bulunacak. Bakanın programına AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere yarın Erzincan'a gelecek.

Alınan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da Kızılay - Hocabey'de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yapılan konutların temel atma, açılış, tapu ve anahtar teslim törenine katılacak. Bakan Özhaseki'nin yarın saat 15.00 gibi Erzincan'da olması öngörülüyor.

Öte yandan program için Bakan Özhaseki ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da Erzincan'a geleceği öğrenildi. - ERZİNCAN